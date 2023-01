bwin data center:Serie A, Napoli favorito al 64% nello scontro al vertice contro la Juventus

Roma,13 gennaio 2022 – La Serie A giunge alla diciottesima giornata,la penultima del girone di andata,che si aprirà con l’anticipo di questa sera: lo scontro al vertice tra Napol i e Juventus. I partenopei arrivano alla sfida sul prato del Maradona con una sola sconfitta in campionato. Gli uomini di Allegri, attualmente secondi in classifica, si presentano con una striscia di otto vittorie consecutive. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 64% dei tifosi è convinto che avranno la meglio i padroni di casa. Il pareggio è pronosticato al 17%, mentre la vittoria dei bianconeri è giocata al 19%.Tra i risultati esatti spiccano il 2-1 (33%), il 2-0 (26%), il 3-1 (12%) e il 2-2 (9%).Il risultato potrebbe essere sbloccato dall’attaccante partenopeo Victor Osimhen, al 37% delle scelte, seguito dal compagno di squadra Kvaratskhelia (14%) e dall’attaccante juventino Milik (12%).L’Over 2,5 per questo scontro è puntato all’ 71%.

Sabato alle 18:00 si terrà al Via del Mare la sfida Lecce-Milan. L’incontro potrebbe terminare con la vittoria degli uomini di Pioli, giocata al 94%.Queste sensazioni trovano conferma tra i risultati esatti maggiormente giocati:l’1-2 (29%), lo 0-2 (19%), lo 0-1 (13%) e lo 0-3 (11%). L’attaccante rossonero Leao potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 19% degli appassionati, seguito dal compagno di squadra Oliver Giroud (17%). Per questo match l’Over 2,5 è dato al 86%.

Il sabato si conclude con il match delle 20:45 Inter-Verona.Gli uomini di Inzaghi, dopo quattro vittorie consecutive hanno subito una battuta di arresto contro il Monza la scorsa settimana. I gialloblù, invece, arrivano alla sfida dopo aver ritrovato i 3 punti nell’ultima giornata. Questo match potrebbe terminare con la vittoria dei neroazzurri, giocata al 96%. Tra i risultati esatti emerge il 2-1, giocato al 24%, il 3-1 (19%) e il 2-0 dato al 17%. Il risultato potrebbe essere sbloccato da Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, che raccoglie il 35% delle preferenze. La sfida si prospetta avvincente: l’Over 2,5 è infatti puntato al 98%.

La giornata di domenica si apre con il match delle 12:30 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio. Secondo il 72% degli appassionati potrebbe essere la squadra di Sarri ad avere la meglio, come dimostrano i risultati esatti, tra i quali spicca l’1-2, giocato al 29% e l’1-3 dato al 21%. Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, è il marcatore che potrebbe sbloccare il risultato, raccogliendo il 40% delle preferenze. I tifosi si aspettano match ricco di reti con l’Over 2,5 dato al 94%.

Domenica alle 20:45 si gioca il posticipo tra Roma e Fiorentina. I giallorossi vengono da un pareggio,mentre la Viola arriva alla sfida dopo due risultati utili consecutivi ottenuti nel nuovo anno. Per questo match la vittoria degli uomini di Mourinho viene pronosticata all’83%. Tale sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati: il 2-1 giocato al 31% eil 2-0 puntato al 15%. L’attaccante della Roma Abraham potrebbe segnare la prima rete secondo il 31% degli appassionati, seguito dal compagno di squadra Dybala(22%). L’Over 2,5 per questo match viene pronosticato all’82%.

