bwin data center: Seria A, turno favorevole ai vertici della classifica. Sei Nazioni 2023, nella sfida contro il Galles l’Italrugby raccoglie l’87% delle preferenze

Roma 10 marzo 2023 – La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si aprirà con lo scontro di questa sera tra Spezia e Inter. I padroni di casa non vincono da sette partite consecutive, mentre i neroazzurri hanno vinto solo una delle ultime quattro trasferte. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 95% degli appassionati pronostica come risultato finale una vittoria degli uomini di Inzaghi. Tra i risultati esatti più quotati troviamo lo 0-2 al 36% e lo 0-3 al 19%. Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, potrebbe segnare la prima rete, raccogliendo il 25% delle preferenze, seguito dal compagno di squadra Lukaku (21%). In questo match l’Over 2,5 è auspicato all’87%.

Sabato alle 18:00 si sfideranno Napoli e Atalanta. I partenopei, primi in classifica, cercano di ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio, così come la Dea che non trova la vittoria da tre giornate consecutive. Il 91% dei tifosi auspica la vittoria dei padroni di casa. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: emergono il 2-0 al 28%, il 3-1 al 15% e il 3-0 al 14%. A sbloccare il risultato potrebbe essere Osimhen, punta del Napoli, secondo il 49% dei tifosi. Sul prato del Maradona si prospetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 96%.

La giornata di sabato si concluderà con il match delle 20:45 tra Bologna e Lazio. Nell’ultimo turno i padroni di casa hanno subito una sconfitta esterna contro il Torino, mentre i biancocelesti hanno battuto il Napoli conquistando il terzo posto della classifica. Il 75% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Sarri a vincere il match. Il 16% pronostica la vittoria del Bologna e solo il 9% ritiene che la sfida potrebbe concludersi con un pareggio. Tra i risultati esatti spiccano il 2-1 al 22%, l’1-3 al 17% e l’1-0 al 15%. Pedro, attaccante della Lazio, potrebbe sbloccare le marcature secondo il 17% degli appassionati, seguito dal rossoblù Orsolini (15%). L’Over 2,5 è puntato al 78%.

Il ventiseiesimo turno terminerà con il posticipo di lunedì alle 20:45 tra Milan e Salernitana. I rossoneri dopo la qualificazione ai quarti di Champions League cercano risultati positivi anche in campionato. La Salernitana arriva alla sfida con due risultasti utili consecutivi. Secondo il bwin data center il 98% dei tifosi pronostica come risultato la vittoria dei meneghini. Le sensazioni dei tifosi sono confermate dai i risultati esatti: il 3-1 al 21% e il 2-0 al 19%. Secondo gli appassionati i rossoneri Giroud (19%) e Leao (17%) potrebbero segnare il primo goal. Quello del San Siro si prospetta un match ricco di reti, con l’Over 2,5 dato al 94%.

Questo fine settimana va in scena il quarto turno del Sei Nazioni 2023. Sabato 11 marzo si gioca Italia-Galles allo stadio Olimpico di Roma alle ore 15.15. Attualmente le due compagini occupano rispettivamente la penultima e ultima posizione in classifica del torneo. Per questo incontro, i tifosi pronosticano il successo degli uomini di Kieran Crowley, che raccolgono l’87% delle preferenze, mentre una vittoria dei Dragoni gallesi viene pronosticata al 12%.

