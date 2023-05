bwin data center: Serie A, alle spalle del Napoli Campione d'Italia piazzamenti ancora incerti. F1, a Miami Verstappen è il favorito con il 62% dei pronostici

Roma, 5 maggio 2023 – Il turno infrasettimanale ha sancito la vittoria del campionato da parte del Napoli, ma le emozioni in Serie A non finiscono qui. Ad aprire la trentaquattresima giornata sarà una sfida molto attesa: Milan-Lazio, che si giocherà sabato alle 15:00. I padroni di casa non stanno vivendo un momento facile in campionato, con due pareggi nelle ultime partite. Gli uomini di Sarri, secondi in classifica, dopo due sconfitte consecutive sono tornati a vincere nell’ultimo turno contro il Sassuolo. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) i tifosi pronosticano il successo dei padroni di casa al 54%, mentre la vittoria dei biancocelesti è data al 18%; il pareggio raccoglie il 28% delle preferenze. Tra i risultati esatti emergono il 2-0 al 22%, il 3-1 al 16% e il 2-2 al 13%. Sul prato del San Siro i tifosi attendono una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 94%.

La giornata di sabato proseguirà con un altro match sull’asse Roma-Milano: alle 18 la Roma ospiterà l’Inter. I giallorossi si presentano al match con numerose assenze per infortuni e squalifiche. Gli uomini di Inzaghi arrivano all’Olimpico con una striscia positiva di tre vittorie consecutive grazie alle quali hanno conquistato al momento il quarto posto, valevole per l’accesso alla Champions League. L’esito del match sembra essere aperto per gli appassionati: Il 38% è convinto che saranno i nerazzurri ad avere la meglio, il 34% prevede un pareggio e il 28% ritiene che saranno i capitolini a conquistare i 3 punti. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati, con l’1-2 dato al 22%, il 2-1 al 19% e l’1-1 al 14%. Per questo incontro l’Over 2,5, infatti, è puntato al 91%.

Domenica nell’anticipo delle 12:30, andrà in scena Atalanta-Juventus. La Dea ha conquistato tre vittorie consecutive. La Juventus, terza in classifica ad una sola lunghezza dalla Lazio, manca alla vittoria in trasferta da ben quattro giornate. Secondo il 63% dei tifosi il match terminerà con un pareggio tra le due compagini. I risultati esatti più quotati sono l’1-2 al 19% e l’1-1 al 17%. Il match potrebbe terminare con molte reti: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 94%.

La giornata proseguirà con la sfida delle 18:00 del Maradona: Napoli-Fiorentina. I partenopei sono pronti a festeggiare la vittoria del campionato davanti ai propri tifosi. La Viola, che guarda alla semifinale di Conference League, arriva al match con una sola vittoria nelle ultime sei giornate di campionato. Il 96% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Spalletti a vincere il match. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: 2-0 (23%), 2-1 (16%) e 3-1 (15%). Anche questa sfida potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5 è puntato al 98%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori sul quinto round del Mondiale 2023 di Formula Uno, che si svolgerà questo fine settimana: sul tracciato di Miami la Red Bull di Verstappen raccoglie il 62% delle preferenze, seguito dalla Ferrari di Leclerc, al 13% delle scelte.