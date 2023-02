bwin data center: Serie A, la ventiduesima giornata sembra sorridere alle prime della classe. Sanremo 2023, Ultimo e Mengoni i principali candidati alla vittori

Roma 10 febbraio 2023- La ventiduesima giornata del campionato di Serie A si apre con quattro anticipi, tra cui la sfida di sabato alle 18:00 al Via del mare tra Lecce e Roma: i padroni di casa vengono dalla vittoria esterna contro la Cremonese, mentre gli uomini di Mourinho, terzi in classifica, hanno subito una sola sconfitta nelle ultime sei gare. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) l’87% dei tifosi si aspetta come risultato finale una vittoria giallorossa. Tra i risultati esatti più quotati emerge l’1-2 al 26% e lo 0-2 al 21%. Dybala, attaccante della Roma, potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 24% degli appassionati, seguito dal compagno di squadra Abraham (21%). In questo match l’Over 2,5 è puntato all’87%.

Il sabato si chiude con il match delle 20:45 Lazio-Atalanta. I biancocelesti vengono da due pareggi consecutivi; la Dea, quinta in classifica ad una sola lunghezza proprio dalla Lazio, arriva alla sfida dopo la sconfitta subita in casa del Sassuolo. Il 50% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Sarri a vincere il match. Secondo il 33%, invece, l’incontro terminerà con un pareggio; solo il 17% è convito che saranno gli orobici ad avere la meglio. I risultati esatti confermano le sensazioni dei tifosi: il 3-1 è puntato al 21% e il 2-1 al 19%. Il 18% dei tifosi è convinto che ad aprire le marcature sarà il giocatore dell’Atalanta Lookman, seguito dal capitano biancoceleste Immobile, che colleziona il 17% delle preferenze. Sul prato dell’Olimpico si prospetta un incontro ricco di reti: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 95%.

Nel posticipo domenicale delle 20:45 il Napoli capolista affronterà la Cremonese, che si trova all’estremo opposto della classifica. La vittoria degli uomini di Spalletti è auspicata dal 98% degli appassionati. Tale sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati: il 4-1 (24%) e il 3-1 (22%). Osimhen, punta del Napoli, potrebbe segnare la prima rete secondo il 51% dei tifosi. Anche per il match del Maradona le aspettative sono molto alte: l’Over 2,5 è puntato al 99%.

Lunedì alle 20:45 si terrà la sfida tra Sampdoria e Inter. I blucerchiati nelle ultime sei partite hanno collezionato cinque sconfitte e un solo pareggio. I nerazzurri, secondi in classifica, vengono da due vittorie consecutive, di cui una maturata nel derby contro il Milan. Secondo il bwin data center il 95% dei tifosi si aspetta come risultato finale una vittoria degli uomini di Inzaghi. Tra i risultati esatti figurano lo 0-2 al 37% e l’1-3 al 24%. Il risultato potrebbe essere sbloccato da Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, che raccoglie il 38% delle preferenze, seguito dal compagno di squadra Lukaku (21%). Per questa sfida l’Over 2,5 è giocato al 94%.

Non solo emozioni sportive durante questo fine settimana: il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli italiani sul vincitore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver ascoltato tutti gli artisti in gara, molti telespettatori si aspettano la vittoria di Ultimo, che raccoglie il 28% delle preferenze. Secondo i pronostici sul podio dell’Ariston potrebbero salire anche Marco Mengoni (24%) e Giorgia (15%).

Ufficio stampa MSL - Elena Oricelli – 02 773361 - elena.oricelli@mslgroup.com