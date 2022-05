bwin data center: Serie A, nel penultimo turno sfide decisive per scudetto e retrocessioni. MotoGP, a Le Mans Quartararo parte favorito

Roma,13 maggio 2022 – Campionato di Serie A alle battute finali con gli ultimi 180 minuti da giocare, ancora decisivi in ottica scudetto e salvezza. La trentasettesima giornata si apre sabato 14 aprile con quattro anticipi. Alle ore 15.00la Salernitana fa visita all’Empoli, coni campani alla ricerca dei tre punti per consolidare la propria permanenza nella massima serie. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) i tifosi pronosticano il successo degli uomini di Nicola al 47%, mentre la vittoria dei toscani è data al 32%; il pareggio raccoglie il 21% delle preferenze. Tra i risultati esatti emergono il 2-1 al 26% e l’1-3 al 21%. Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato l’attaccante della Salernitana Djuric, al 19% delle scelte, sopravanza Pinamonti dell’Empoli(18%) ed il compagno di squadra Bonazzoli (13%). Si prospetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 96%.

In programma al Maradona domenica alle ore 15 la sfida tra Napoli e Genoa, con in palio punti molto pesanti per la salvezza dei rossoblù. Il 92% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Spalletti a vincere il match. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati, con il 3-0 dato al24% e il 4-0 al 19%. Osimhen potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 34% dei tifosi, seguito dai compagni di squadra Mertens (19%) e Insigne (13%). L’incontro potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 99%.

Domenica ore 18, il Milan vuole blindare il primo posto nel derby regionale contro l’Atalanta.L’86% dei tifosi crede che saranno gli uomini di Pioli ad aggiudicarsi l’incontro, mentre la vittoria degli orobici e il pareggio sono entrambi dati al 7%. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati, con il 3-1 dato al 26% e il 2-1 al 24%. Giroud potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 16% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Leao e dall’atalantino Zapata (entrambi dati al 14%). L’incontro potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 98%.

Trasferta sarda per i neovincitori della Coppa Italia: l’Inter sfida il Cagliari domenica ore 20.45. I nerazzurri provano a non perdere di vista i cugini rossoneri, sperando in un passo falso da parte loro. Umore differente per i padroni di casa, alla ricerca di punti per tentare di rimanere in Serie A. Secondo il bwin data center il 91% dei tifosi pronostica come risultato finale una vittoria degli uomini di Inzaghi, mentre la vittoria dei sardi raccoglie il 7% delle preferenze. Tra i risultati esatti spiccanol’1-3 al 24% e lo 0-2 al 20%.Il bomber più atteso come primo marcatore della gara è Lautaro Martinez con il 23%, seguito dal compagno di squadra Dzeko (16%) e dal rossoblù Joao Pedro (12%). In questa sfida l’Over 2,5 è dato al 99%.

Lunedì sera la Juventus ospita la Lazio: entrambe le compagini sono alla ricerca di punti, i bianconeri per raggiungere il Napoli al terzo posto, mentre gli uomini di Sarri per un posto in Europa il prossimo anno. I pronostici danno vincenti al 79% gli uomini di Allegri; la vittoria laziale è data all’11%, mentre il pareggio al 10%. I risultati esatti più quotati sono il 2-0 al 28% e il 2-1 al 24%. Vlahovic e Immobile potrebbero essere i giocatori papabili a sbloccare il risultato, raccogliendo rispettivamente il 30% e il 19% dei pronostici. Nel match dell’Allianz Stadium Over 2,5 dato al 93%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sulla tappa di questo fine settimana della MotoGP: sul tracciato francese di Le Mans il pilota della Yamaha Quartararo risulta favorito con il 43% delle preferenze, seguito dalla Ducati di Bagnaia (39%). A distanza Rins (Suzuki) e Marquez (Honda) rispettivamente con l’8% e il 7% dei pronostici.

