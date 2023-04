bwin data center: Serie A, nello scontro al vertice tra Juventus e Napoli, partenopei favoriti con il 47% dei pronostici

Roma 21 aprile 2023 – La Serie A giunge al turno numero 31. Tra gli anticipi di questa giornata c’è Lazio-Torino, le due squadre si sfideranno sabato alle 18. I biancocelesti, reduci dal 3 a 0 inflitto allo Spezia, hanno inanellato una serie di quattro vittorie consecutive consolidando il secondo posto in classifica. Il Toro non vince da quattro giornate di campionato, nelle quali ha conquistato solo due punti. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 94% dei tifosi pronostica la vittoria dei padroni di casa. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati: il 2-0 al 32%, il 3-0 al 14% e il 3-1 al 13%. Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato c’è il biancoceleste Zaccagni al 18% delle scelte, seguito dai compagni di squadra Milinkovic-Savic (13%) e Luis Alberto (12%). Per il match sul prato dell’Olimpico l’Over 2,5 è giocato al 79%.

Domenica alle 18 il Milan ospiterà il Lecce. Gli uomini di Pioli, dopo la qualificazione in semifinale di Champions, cercano conferme in campionato. I salentini non vincono invece da sette gare, nelle quali hanno ottenuto una serie negativa di sei sconfitte consecutive. Il 98% degli appassionati è convinto che saranno i rossoneri a vincere il match. Tra i risultati esatti emerge il 3-1 puntato al 21%, il 2-0 (16%) e il 2-1 (14%). Il milanista Leao potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 18% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Giroud (16%). Per questo incontro l’Over 2,5 è puntato all’85%.

Domenica alle 20:45 si giocherà l’attesissima sfida tra Juventus e Napoli. I padroni di casa hanno appena riottenuto i 15 punti tolti per il caso plusvalenze, tornando per il momento al terzo posto, a quota 59 punti. I partenopei sono freschi di eliminazione dalla Champions League e hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime tra giornate di campionato. Il 47% dei tifosi prevede una vittoria degli uomini di Spalletti, mentre il 35% auspica una vittoria casalinga da parte dei bianconeri. Il pareggio invece è dato al 18%. Tra i risultati esatti spiccano l’1-2 al 19%, l’1-1 al 17% e il 2-1 al 15%. Il 26% è convinto che l’azzurro Osimhen sarà il primo marcatore dell’incontro. Per questo scontro al vertice i tifosi si aspettano molte reti, infatti, l’Over 2,5 è giocato al 91%.

La trentunesima giornata si chiude lunedì sera al Gewiss Stadium, dove si giocherà lo scontro Atalanta-Roma. La Dea nelle ultime quattro gare casalinghe ha ottenuto una sola vittoria, mentre i giallorossi hanno vinto le ultime tre gare di campionato, mantenendo la porta inviolata. Gli appassionati pronosticano il successo degli orobici al 41%, mentre la vittoria degli uomini di Mourinho è data al 29%. Il pareggio invece è giocato al 30%. Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati: 2-1 (18%), 1-2 (16%), 1-1 (15%). Hojlund potrebbe aprire le marcature per l’Atalanta secondo il 21% degli appassionati, mentre per la Roma il primo a siglare un gol potrebbe essere Dybala (17%). Per questa sfida l’Over 2,5 viene giocato all’85%.

