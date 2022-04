bwin data center: Serie A, testa a testa tra le milanesi nella lotta scudetto. MotoGP, in Spagna favorita la Suzuki di Rins

Roma, 29 aprile 2022 –Rush finale in Serie A con la 35^ giornata di campionato, che si apre sabato 30 aprile con ben quattro anticipi. Alle ore 15.00 il Napoli ospita il Sassuolo: dopo la bruciante sconfitta contro l’Empoli, i partenopei sembrano archiviare il sogno scudetto, ma vogliono difendere il terzo posto dalle insidie della Juventus. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) i tifosi pronosticano il successo degli uomini di Spalletti all’87%, mentre la vittoria neroverde è data al 10%. Tra i risultati esatti emergono il 2-1 al 45% ed il 3-1 all’11%. Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato Victor Osimhen, al 27% delle scelte, sopravanza i compagni di squadra Mertens e Insigne e l’attaccante del Sassuolo Berardi. Si prospetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 97%.

Il pranzo della domenica è servito all’Allianz Stadium con Juventus-Venezia: bianconeri alla ricerca dei tre punti per cercare di assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Il 98% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Allegri a vincere il match. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati, con il 3-0 dato a27% e il 4-0 al 19%. Dusan Vlahovic potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 41% dei tifosi, seguito dai compagni di squadra Dybala (22%) e Morata (11%). L’incontro potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 94%.

Domenica pomeriggio la capolista Milan tenta lo scatto finale nella corsa scudetto nel match casalingo contro la Fiorentina. Il 94% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Pioli ad aggiudicarsi l’incontro. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati, con il 3-1 dato al 32% e il 2-1 al 22%. Olivier Giroud potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 19% dei tifosi, seguito dai compagni di squadra Leao (17%) e Ibrahimovic (15%). L’incontro potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 96%.

L’Inter, sprecata l’occasione contro il Bologna, è in trasferta a Udine con l’obiettivo tre punti per non perdere di vista i cugini rossoneri. Secondo il bwin data center l’86% dei tifosi pronostica come risultato finale una vittoria degli uomini di Inzaghi, mentre la vittoria dei bianconeri raccoglie il 10% delle preferenze. Tra i risultati esatti spiccanol’1-3 al 29% e lo 0-2 al 21%.Il bomber più atteso come primo marcatore della gara è Lautaro Martinez con il 28%, seguito dal compagno di squadra Dzeko (21%). In questa sfida l’Over 2,5 è dato al 99%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sul finale di Campionato: stando alle quote vincente Serie A 2022 della settimana, sono tre le candidate principali al successo finale il Milan mantiene salda la prima posizione con il 59% delle preferenze seguita dall’Inter al 30%. Nelle zone calde della classifica il Venezia risulta la prima candidata alla retrocessione (55%), seguita dal Genoa (27%) e dalla Salernitana (15%).

Questo fine settimana la MotoGP fa tappa a Jerez per il Gran Premio di Spagna, in programma domenica 1° maggio alle ore 14. In questa sesta prova della competizione il pilota Suzuki Alex Rins parte favorito con il 37% delle preferenze, seguito dalla Honda di Marc Marquez (16%). A poca distanza Bastianini (Ducati) e Quartararo (Honda) con il 15% dei pronostici.

