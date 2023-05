bwin data center: ultime battute in Serie A, ma in palio ancora punti fondamentali per la zona salvezza e la Champions League

Roma 19 maggio 2023. La Serie A giunge alla trentaseiesima giornata, mancano pochi scontri al termine del campionato, ma in palio ci sono punti fondamentali per conquistare la zona salvezza e garantirsi un posto in Champions League. Tra gli anticipi del sabato, alle 18, andrà in scena la sfida tra Atalanta e Verona. Partita importantissima per le sorti di entrambe le squadre. L’Atalanta dopo le due sconfitte di fila senza segnare deve vincere per mantenere aperte le speranze di un posto in Europa. Il Verona, in piena lotta retrocessione, deve ripartire dopo la sconfitta interna con il Torino che l’ha vista scivolare al terzultimo posto. S econdo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) i tifosi pronosticano il successo degli orobici al 93%. Tra i risultati esatti emerge il 2-0 dato al 32% e il 3-0 giocato al 14%. La punta dell’Atalanta Højlund potrebbe aprire le marcature secondo il 31% degli appassionati, seguito dal compagno di squadra Muriel (17%). I tifosi prospettano un match avvincente con l’Over 2,5 puntato al 93%.

Domenica alle 12:30 si giocherà un altro scontro decisivo in chiave salvezza: Lecce-Spezia. I salentini sono la squadra ad aver raccolto meno punti di tutte nelle ultime 12 giornate. Lo Spezia ha vinto l’ultima gara interna, ma una vittoria in trasferta manca da ben nove giornate. Il 50% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Baroni a vincere il match; mentre il 32% ritiene che la partita terminerà con un pareggio tra le due compagini. Solo il 18% prospetta una vittoria delle Aquile. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: 2-1 (21%), 1-1 (16%), 2-0 (14%). Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato emerge N’Zola, attaccante dello Spezia, al 17% delle scelte, seguito dagli avversari Strefezza (15%) e Oudin (10%). Per questa sfida l’Over 2,5 è giocato al 67%.

Domenica alle 18 sul prato del Maradona il Napoli ospiterà l’Inter. I nerazzurri, freschi della qualificazione alla finale di Champions, in campionato vengono da una striscia di cinque vittorie consecutive e un terzo posto da consolidare. Il 52% dei tifosi prevede una vittoria degli uomini di Spalletti, mentre il 27% auspica una vittoria della squadra ospite. Il pareggio invece è dato al 21%. Tra i risultati esatti spiccano l’1-2 al 19%, il 3-1 al 17% e il 2-1 al 15%. Il 22% è convinto che l’azzurro Osimhen sarà il primo marcatore dell’incontro, seguito dall’interista Lukaku (17%). Per questo scontro l’Over 2,5 è giocato all’88%.

La trentaseiesima giornata si chiuderà con il match di lunedì alle 20:45 tra Empoli e Juventus. I padroni di casa hanno conquistato la salvezza matematica nella scorsa giornata. I bianconeri vengono da una striscia di tre vittorie consecutive in campionato. Il 96% degli appassionati è convinto che saranno i bianconeri a vincere il match. Questa sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati: 1-3 (25%), 1-2 (16%) e 0-1 (15%). Lo juventino Vlahovic potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 31% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Milik (14%). Questa partita potrebbe terminare con molte reti secondo i tifosi, infatti l’Over 2,5 è puntato al 95%.

