Bwin.tv presente alla Milano Games Week a fianco di anC Outplayed

Roma 24 novembre 2022 – Tutto pronto per l’inizio della Milano Games Week, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli eSport, al digital entertainment e alla geek culture, ai cosplayer, al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento a tutto tondo.

Questa importante rassegna si svolgerà in tre giornate (25-26-27 novembre) e sarà divisa in 4 padiglioni di Fiera Milano Rho, con diverse aree di interesse e stage dove poter svolgere differenti attività. Tutti i padiglioni hanno al loro interno aree lounge, food, arene dove poter vedere giocare i propri beniamini, musica, studios e tanto divertimento.

Saranno presenti diversi ospiti, tra cui il cantante Rocco Hunt, l’attore e doppiatore Troy Baker e l’icona della gaming industry Andrea Pessino, il celebre compositore Austin Wintory e il volto delle serie tv Tom Hopper.

Bwin.tv non poteva mancare a questo appuntamento: sarà infatti presente nell’area dedicata al meet and greet, grazie alla partnership con anC Outplayed, azienda leader in Italia nel settore degli eSport. La piattaforma di streaming gratuita che consente agli utenti la visione in rete degli highlights di eventi sportivi offre infatti un’ampia sezione dedicata agli eSport, con gallery, video e articoli, ma anche approfondimenti sui tornei più seguiti e sui giochi più amati con spunti e consigli per chi si vuole avvicinare agli eSport.

“Partecipare alla Milano Games Week ci rende molto orgogliosi, ancora di più poterlo fare a fianco di anC Outplayed - dichiara Alexis Grigoriadis, Marketing Director di Entain Italia – “Speriamo che gli appassionati di eSport possano accorrere numerosi, divertendosi a svolgere le attività proposte e mi auguro che questa manifestazione possa diventare per loro un punto di riferimento.”.

bwin.tv

bwin.tv è una piattaforma di streaming totalmente gratuita che consente agli utenti la visione in rete degli highlights di eventi sportivi. Che cosa offriamo? I video di tutti gli incontri, a partire dalla stagione 2010/11, disputati in casa e fuori di molti club di Serie A. Il gioco del calcio è anche memoria storica: tutti gli amanti di questo sport amano rivivere ciò che di bello e indimenticabile c’è stato in passato. bwin.tv permette a tutti i fan di rivivere le emozioni degli eventi passati e rivedere i video della propria squadra o i goal del calciatore preferito in modo totalmente gratuito.

