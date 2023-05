BYD Dolphin e Seal: spazio alla tecnologia e all’autonomia

La Dolphin e la Seal rappresentano due nuove proposte a zero emissioni firmate BYD.

BYD Dolphin modello da segmento “C” e Seal da segmento “D”, sono due nuove vetture che il marchio cinese è pronto per il lancio anche sul mercato europeo.

Entrambe sono della serie Ocean e nascono sulla piattaforma BYD e-Platform 3.0, la stessa utilizzata dal modello Atto 3.

Una base che offre la possibilità di utilizzare le batterie Blade LFP (acronimo di litio, ferro, fosfato) una composizione realizzata con materiale catodico.

La Dolphin ha dimensioni compatte, ha una lunghezza di 4,29 metri, una larghezza di 1,77 metri (con gli specchietti retrovisori aperti), un’altezza di 1,57 metri e un passo di 2,70 metri, interessante anche la sua capacità di carico pari a 345 litri in configurazione standard, ampliabili a 1.310 litri con i sedili posteriori ripiegati.

La Seal è lunga 4,80 metri, larga 1,88 metri ed alta 1,46 metri.

BYD: oltre 400 km di autonomia per la Dolphin

La BYD Dolphin sarà equipaggiata con un propulsore elettrico, collocato anteriormente, che sviluppa una potenza di 201 CV, supportato da una batteria da 60 kWh con tecnologia CTP che dovrebbe assicurare un'autonomia fino a 427 km.

Più sofisticata la BYD Seal che può contare, per la variante RWD, su una potenza di 308 CV per una autonomia di 570 km, mentre la AWD dovrebbe sviluppare 523 CV con una autonomia di 520 km.

L’unità elettrica della Dolphin è supportata da un pacco batteria da 60 kWh, che secondo quanto annunciato dalla Casa cinese, per una ricarica dal 30% all’80% richiede 29 minuti.

La Seal è equipaggiata con una batteria da 82 kWh che dovrebbe richiedere, per la ricarica dal 30% all’80%, circa 26 minuti.

Secondo BYD gli ordini per la Dolphin si dovrebbero aprire, per il mercato europeo, nel prossimo mese di giugno con le prime consegne previste per l’ultimo trimestre di quest’anno.