BYD lancia U8, il suo primo SUV di lusso.

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV), ha presentato ufficialmente il suo sub-brand premium Yangwang.

Per l'occasione hanno fatto il loro debutto il SUV off-road Yangwang U8 e la supercar completamente elettrica Yangwang U9.

La Piattaforma e4 è il punto di partenza del marchio Yangwang.

La Piattaforma e4 può garantire una maggiore sicurezza, in quanto può controllare il movimento del veicolo attraverso la regolazione in tempo reale della coppia sulle singole ruote. Ad esempio, dopo lo scoppio di uno pneumatico, la centralina è in grado di gestire con precisione l’erogazione della coppia alle altre tre ruote in una frazione di secondo.

Altra importante peculiarità è che i veicoli basati sulla Piattaforma e4 possono ruotare su sé stessi azionando in controfase i motori elettrici integrati nelle ruote.

Yangwang debutta sul mercato con un SUV Off-road e una supercar elettrica.

l'U8 si posiziona nel mercato SUV off-road ed è progettato per affrontare avventure fuoristrada estreme. Il veicolo è lungo oltre 5 metri e largo 2 metri e adotta il linguaggio di stile "Time Gate".

La Yangwang U9 è invece una supercar 100% elettrica ad alte prestazioni in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi.



"Il marchio Yangwang sarà il primo ad applicare le tecnologie all'avanguardia del Gruppo BYD e ad offrire ai clienti sicurezza, prestazioni e un’eccellente esperienza di guida in ogni condizione", ha dichiarato Wang Chuanfu, Presidente di BYD, in occasione dell'evento di lancio.