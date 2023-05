Caberg Riviera V4 X: il nuovo casco Demi JET

Il noto produttore di caschi, lancia un nuovo demi jet, che si caratterizza per la presenza di materiali di alta qualità e per una qualità costruttiva elevata, il nuovo casco della Caberg, il Riviera V4 X si rivolge ai motociclisti che utilizzano il proprio mezzo sia in città che nei trasferimenti a medio raggio.

Una qualità costruttiva senza precedenti, il Caberg Riviera V4 X è provvisto di omologazione ECE 22.06.

Tutto è stato progettato per ridurre la resistenza aerodinamica e per renderlo particolarmente confortevole nell’uso cittadino ma anche quando si percorrono tratti autostradali a velocità più sostenute, il design della calotta e della visiera riducono l’affaticamento del collo mantenendo sempre un’efficace protezione.

Caberg Riviera V4 X è disponibile in diverse taglie

Dalla XS alla XXL, il Riviera V4 X ha un peso di 1.1150 gr (fino a +50 gr per le taglie più grandi) ed è dotato del nuovo sistema Double Visor Tech che garantisce una visibilità ottimale. Gli interni, compreso il paranuca, sono rivestiti con tessuto traspirante e sono interamente amovibili e lavabili. La fibbia a regolazione micrometrica permette una regolazione sicura.

Predisposto per essere accessoriato con il nuovo sistema Caberg Pro Speak Evo, tecnologia che si avvale del Bluetooth A2DP per ascoltare la musica, ricevere telefonate e parlare con il passeggero, il V4 X è dotato di un sistema DSP per la soppressione del rumore.

Varie le colorazioni disponibili tra cui Nero Opaco, Bianco, Antracite Opaco, Blu Opaco Yama, Azzurro Opaco, Verde militare opaco e Rosso Opaco.

Il nuovo Caberg Riviera V4 X è già disponibile nei negozi di accessori e abbigliamento.