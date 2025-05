Cabina di regia PNRR, la nuova proposta di aggiornamento

Nella giornata di lunedì 19 maggio, a Palazzo Chigi, si è svolta la Cabina di regia del PNRR che ha approvato la proposta di revisione tecnica del Piano, con l’obiettivo di rendere più efficace la sua attuazione. La proposta ora passa al Parlamento e alla Commissione europea per i rispettivi esami. Il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, che ha convocato e presieduto la Cabina di regia, ha illustrato le proposte di revisione che sono pervenute dalle diverse Amministrazioni, confermando che tali modifiche non andranno ad incidere sull’ambizione e sulla dotazione finanziaria complessiva del Piano stesso. Nello specifico, la proposta prevede, tra l’altro, la rimodulazione degli investimenti per il potenziamento delle tratte ferroviarie strategiche, la revisione degli investimenti per l’implementazione degli impianti di biometano al fine di accelerare lo sviluppo dell’economia circolare dei rifiuti e per incentivare la mobilità sostenibile mediante auto a basso impatto ambientale. Dal punto di vista finanziario del PNRR, ad oggi risultano rendicontate sette richieste di pagamento e sono stati emessi i finanziamenti per le prime sei rate, un dato questo, che fa dell’Italia lo Stato dell’UE che ha ricevuto l’importo maggiore ovvero 122 miliardi di euro, pari al 63% della dotazione complessiva prevista dal Piano. Attualmente, il pagamento della settima rata è in fase di verifica finale da parte della Commissione europea e, una volta effettuato, porterà l’avanzamento al 72% della dotazione e al 55% degli obiettivi programmati.

