Cabina regia, verso obbligo vaccinale over 50

Accordo in cabina di regia per l'obbligo di vaccino per gli over 50. E' quanto riferiscono fonti presenti all'incontro all'Adnkronos. Nello specifico, durante la riunione, si sarebbe parlato di estensione del Green pass rafforzato - in possesso di vaccinati e guariti - sul posto di lavoro per gli over 50, obbligo di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione.

Alla cabina di regia hanno preso parte i ministri Roberto Speranza di Leu, Dario Franceschini del Pd, Elena Bonetti di Iv, Maria Stella Gelmini di Fi, Massimo Garavaglia per la Lega e Fabiana Dadone del M5S, rispettivamente in sostituzione dei capidelegazione Giancarlo Giorgetti e Stefano Patuanelli. Ci sono inoltre i ministri della PA Renato Brunetta, dell'Economia Daniele Franco e della Scuola Patrizio Bianchi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Presenti inoltre alla riunione il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e il capo del Cts Franco Locatelli.

Il Pd, come annunciato in mattinata, ha chiesto "con forza" in cabina di regia l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti. Sul punto, durante la riunione, è intervenuto il premier Mario Draghi con la proposta di mediazione sull'obbligo per gli over 50. E' quanto si apprende da fonti di governo.

Intanto è iniziato come previsto l'incontro tra governo e Regioni. A seguire il Consiglio dei ministri, non ancora convocato ma previsto nel pomeriggio.