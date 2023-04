Caccavo (Douglas Italia), 'employer branding centrale, capire nuove leve attrattive'

"Negli ultimi anni il settore in cui operiamo, il retail, ha dovuto fronteggiare un incremento di competitività e un cambiamento dei consumi, con la crescita dell'e-commerce. E di conseguenza anche il retail ha dovuto affrontare tematiche di employer branding che prima non erano sentite. Oggi, visti i sacrifici che il settore comporta con ad esempio il lavoro previsto anche in giorni festivi, è diventato ancora più critico reclutare personale nonostante un contesto interessante in cui la crescita è garantita. Abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e capire le nuove leve di attrazione delle nuove generazioni e capire come mantenere le persone all'interno dell'azienda". Lo ha detto Francesco Caccavo, hr director di Douglas Italia, intervenendo al phygital talk di apertura dell' 'Employer branding forum 2023', l'appuntamento italiano del social recruiting e candidate experience in corso a Milano, e di cui Adnkronos è Main Media Partner.

L'evento si sta tenendo al Phyd, in modalità 'phygital', con speaker e ospiti in presenza e pubblico collegato in live streaming su comunicazioneitaliana.tv. Nel corso del convegno di apertura, dal titolo 'Brand attrattivi per i job-seeker: perché il recruiting non può prescindere dall'employer branding', Caccavo ha sottolineato che "oggi i giovani ragionano in modo diverso e c'è un grande spazio culturale tra ultime generazioni e giovani che entrano oggi nel lavoro, c'è grande spazio, una distanza maggiore rispetto al passato. Abbiamo lavorato tanto sulla comunicazione di quello che è l'azienda", ha concluso.