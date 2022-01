Cacciari e terza dose: "Fate vaccino, anche se non siete d'accordo"

Massimo Cacciari ha fatto la terza dose di vaccino, come scrive il Gazzettino. "Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finchè non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle", le parole del filosofo, che non ha mai nascosto il proprio giudizio negativo nei confronti della gestione dell'emergenza covid da parte del governo.

Cacciari, in particolare, ha ripetutamente stigmatizzato il ricorso allo stato d'emergenza. Ora, interpellato sulla terza dose, risponde: "Non vedo alcun caso! Ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi obbediscono alle leggi, anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna". Il sì alla vaccinazione non significa che siano cambiate le posizioni in relazione ad altri temi. "Si cerca di far capire l’insensatezza di una legge ", afferma. "Si cerca di modificarla. Ma se non riesci a cambiarla la rispetti. Oppure te ne vai".