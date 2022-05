Cacciari: "Responsabilità 'morale' di Kirill? C'è un nemico di fronte a un altro nemico"

Il filosofo sulla lista nera della Ue in via di approvazione, nella quale compare il patriarca di Mosca assieme ai macellai di Bucha e di Mariupol: "Bisognerebbe conoscere la storia della chiesa ortodossa russa, ma capisco che siamo in guerra"

"Bisognerebbe conoscere la storia della chiesa ortodossa russa. Ma capisco che siamo in guerra, e c’è un nemico di fronte a un altro nemico". Così all'Adnkronos Massimo Cacciari, sulla responsabilità morale del patriarca di Mosca Kirill nella guerra in Ucraina, inserito dalla Ue fra i 68 nuovi nomi di una lista nera in via di approvazione nella quale compaiono i macellai di Bucha e di Mariupol, in quanto "responsabile del sostegno o dell'attuazione di azioni o politiche che minano o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza nel Paese".

Kirill è uno dei più importanti sostenitori dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, ma può Bruxelles considerarlo alla stregua di responsabili di crimini atroci? Secondo il filosofo, assistiamo a una presa di posizione tipica di ogni schieramento in guerra. Ma, avverte, "prima ancora di qualsiasi responsabilità morale, conta la storia, in questo caso della chiesa ortodossa russa, ed è dunque inutile rispondere, dato che in questo campo prevale l'ignoranza".

(di Cristiano Camera)