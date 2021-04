Cacciato per un post, Ex Ilva conferma licenziamento

Fumata nera dall'incontro previsto dalla procedura di raffreddamento tra la direzione dell'Ex Ilva di Taranto e Fim, Fiom e Uilm sul licenziamento di Riccardo Cristello, cacciato dall'azienda per aver condiviso su Facebook l'invito a seguire la fiction 'Svegliati Amore Mio' con un messaggio che la multinazionale dell'acciaio ha definito 'denigratorio'. L'azienda infatti ha confermato l'allontanamento del lavoratore e i sindacati hanno rilanciato lo sciopero a Taranto di 24 ore, già proclamato nei giorni scorsi, per il 23 aprile prossimo con manifestazione a Roma, sotto al Mise.

"Riteniamo inaccettabile l'atteggiamento della multinazionale che continua a non voler aprire un confronto di merito con le organizzazioni sindacali al fine di evitare ulteriori tensioni sociali tra i lavoratori. Tale situazione non fa altro che rafforzare la piattaforma rivendicativa di Fim, Fiom e Uilm di Taranto in vista della campagna di assemblee promossa in questi giorni", dicono in una nota. "Pertanto, riteniamo indispensabile aprire un confronto con i Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro per porre fine a questa situazione di assoluta incertezza che vivono i lavoratori sociali e dell’appalto dello stabilimento siderurgico", concludono.