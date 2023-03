Cadillac Lyriq: nuovi allestimenti per il model year 2024

Tre versioni per la nuova Cadillac Lyriq, il SUV americano riceve per l’occasione anche nuove tinte carrozzeria.

Cadillac Lyriq è disponibile con nuovi allestimenti e tinte carrozzeria. A distanza di due anni dall’entrata in produzione della nuova generazione, il SUV americano viene proposto con tre nuove configurazioni.

La versione d’accesso della Cadillac Lyriq è la Tech, seguono la Luxury e la Sport. Nella dotazione di serie entrano a far parte il nuovo sistema d’infotainment con display maggiorato e supporto Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, numerosi i sistemi di assistenza alla guida presenti nella suite Cadillac Smart System.

Tetto in cristallo e sedili reclinabili completano una dotazione estremamente ricca.

La versione Luxury aggiunge diversi accessori di pregio, dai sedili anteriori riscaldati ai cerchi da 22 pollici, dai rivestimenti in pelle Nappa al volante riscaldato, sulla Sport figurano cerchi da 20 pollici, optional quelli da 22”.

Otto le tinte carrozzeria disponibili, Argent Silver Metallic, Opulent Blue Metallic, Crystal White Tricoat, Stellar Black Metallic, Radiant Red Tintcoat, Celestial Metallic, Nimbus Metallic ed Emerald Lake Metallic.

Cadillac Lyriq: il SUV elettrico

Nessun aggiornamento per quanto concerne il motore elettrico della Lyriq, capace di assicurare un’autonomia fino a 502 km per la versione a trazione posteriore e fino a 494 km per quella a trazione integrale.

Il marchio automobilistico americano non ha ancora annunciato il listino prezzi per il model year 2024 della Lyriq, nuovi aggiornamenti arriveranno nel corso delle prossime settimane