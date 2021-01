(Adnkronos Motori)

Tramite la showcar Celestiq al CES Cadillac ha fornito un'anteprima video della nuova ammiraglia elettrica che, a detta del Marchio, intende stabilire nuovi standard per il comfort di bordo ed il lusso. La base della vettura è la piattaforma modulare proprietaria del Gruppo GM Ultium, che consente una maggiore flessibilità di progettazione. Cadillac non ha rilasciato informazioni sul powertrain, limitandosi a dire che Celestiq sarà dotata di trazione integrale e quattro ruote sterzanti.

Nello stile la vettura riprenderà alcuni tratti dell'annunciata Lyriq evolvendone il design, mentre nell'abitacolo l'ammiraglia disporrà di un display anteriore continuo "da montante a montante" integrato nella plancia, di touch screen supplementari per il controllo della climatizzazione e di due schermi con funzione privacy per i passeggeri posteriori. Ognuno degli occupanti potrà inoltre regolare tramite un pulsante la trasparenza di una porzione del tetto completamente in vetro dell'auto, una prima assoluta nel settore.