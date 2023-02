Caffè Borbone: da Bper Banca finanziamento di 10 mln a sostegno progetti sviluppo

Bper Banca, attraverso la Direzione Corporate & Investment Banking, guidata da Marco Mandelli, e con il supporto di Italmobiliare, ha perfezionato un’operazione di finanziamento a medio termine di 10 milioni di euro per sostenere i progetti di sviluppo di Caffè Borbone. Lo comunica una nota. Il supporto di Bper, si legge, si inserisce nel piano di investimenti che Caffè Borbone effettuerà per realizzare i piani di sviluppo della società sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, verrà notevolmente migliorata la capacità produttiva della società grazie a installazione di tecnologie 4.0 e a basso impatto ambientale.

Per Andrea Del Moretto, responsabile Servizio Key Clients Imprese del Cib di Bper Banca, "l’operazione appena conclusa con Caffè Borbone è per noi motivo di orgoglio e dimostrazione di vicinanza alle aziende di eccellenza del nostro territorio. L’azienda, infatti, testimonia una storia di successo e crescita molto interessante e Bper Banca è da sempre a supporto delle imprese per dare aiuti concreti ai loro obiettivi di crescita. Questo finanziamento contribuirà a sostenere Caffè Borbone nella propria strategia di sviluppo", conclude Del Moretto.

"Il nostro piano di sviluppo – spiega Marco Schiavon, amministratore delegato di Caffè Borbone – prevede l’installazione di tecnologie 4.0 e l’implementazione di notevoli miglioramenti nella direzione della sostenibilità ambientale, consentendoci di incrementare e migliorare ulteriormente la capacità produttiva e la gestione di un sistema logistico sempre più articolato. Siamo lieti di poter contare sul supporto di Bper Banca, che ha riconosciuto la validità del progetto e scelto di sostenerci nel realizzarlo", conclude.