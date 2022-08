Caffè sempre più caro, tazzina verso 1,30 euro

Il prezzo del caffe al banco arriva a punte che toccano 1,30 euro. E dalle associazioni di categoria arriva l'allarme: non è escluso che possa crescere fino a 1,50 euro entro la fine dell'anno di fronte a nuove tensioni economiche. Numerose le cause denunciate: dall'aumento delle bollette di oltre il 120% a quello delle materie prime che supera il 70%. Si teme inoltre che per l'anno prossimo, complice il maltempo, la produzione di grani di caffe possa scarseggiare, innescando una spirale di nuovi rialzi.