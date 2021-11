Cagliari-Atalanta 1-2, Pasalic-Zapata e nerazzurri ok

L'Atalanta vince 2-1 a Cagliari nell'anticipo serale della 12esima giornata della Serie A e mantiene il quarto posto. I nerazzurri sbloccano il risultato al 6' con Pasalic, che appoggia in rete da pochi passi concludendo una pregevole azione corale rifinita da Zappacosta: 0-1.

Il Cagliari soffre ma trova il gol del provvisorio pareggio al 26', Demiral gestisce male il pallone, la difesa Atalantina si fa sorprendere dal passaggio in profondità per Joao Pedro che davanti a Musso non sbaglia: 1-1. L'Atalanta riparte all'attacco e trova il gol decisivo prima del riposo. Zapata si muove come un centroboa in area sarda, stop a seguire e conclusione di sinistro: 1-2. Il successo consente alla formazione di Gasperini di salire a 22 punti. Il Cagliari, fermo a 6, è sempre ultimo da solo.