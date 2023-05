Cagliari bombardata in realtà virtuale

Appena inaugurata a Cagliari, negli spazi del Lazzaretto, “1943 VR- I bombardamenti di Cagliari”, la mostra che impiega la tecnologia della realtà virtuale per raccontare i bombardamenti alleati della città nel 1943, durante la Seconda guerra mondiale. I visitatori avranno così la possibilità di vivere una giornata in mezzo agli orrori del conflitto. L’evento è organizzato e promosso da Net Press, in collaborazione con Cooperativa Sant’Elia 2003, Accademia d’Arte, Cooperativa Terra mia, RTi e Lazzaretto di Cagliari.