Cagliari, esonerato allenatore Leonardo Semplici

Manca ancora l'ufficialità ma Leonardo Semplici non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano con l'esonero la sconfitta incassata dalla sua squadra nella terza giornata di Serie A in casa contro il Genoa, arrivata dopo essere stato in vantaggio di due gol. Semplici era rientrato a Cagliari oggi per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, partita in cui non ci sarà più lui sulla panchina del club sardo.