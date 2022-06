Caiumi (Confindustria): "Industria 4.0 non c'è senza la formazione"

“Oggi per l'industria 4.0 è d'obbligo la formazione continua per ognuno di noi. Si deve imparare tutta la vita. La rete tra privati, istituzioni e organizzazioni è importantissima: è quella che io chiamo intelligenza di comunità”. Così Valter Caiumi, presidente Confindustria Emilia Area Centro, intervenendo all’inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro di Philip Morris per l’alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0 di Crespellano (Bo).

“Non possiamo permetterci - ha proseguito Caiumi - di perdere le competenze e ognuno, associazioni, istituzioni e organizzazioni di ogni tipo nate su questo territorio, può portare una propria expertise e noi dobbiamo ‘tesorizzarle’ tutte”.

E rispetto al nuovo Philip Morris Institute for Manufacturing Competences, Caiumi ha osservato: “E' lo specchio di quello che è stato costruito in questi anni, della collaborazione e dell'intelligenza di comunità che si trova su questo territorio, fatto crescere nel corso delle generazioni. Questa attrattività è figlia della competenza di filiera e l'espressione di questo è una multinazionale che ha deciso di insediarsi qui, e lo ha fatto proprio per la filiera”, ha concluso.