Calabria, al via la comunità energetica solidale Critaro

Sma Italia, attiva nella produzione di inverter e di soluzioni integrate per il mercato fotovoltaico, e Coneva, affiliata fondata da Sma Solar Technology e specializzata nei servizi energetici innovativi, digitali e sostenibili a 360 gradi, hanno preso parte al progetto della comunità energetica solidale Critaro a San Nicola da Crissa (Vibo Valentia) sviluppato da 3E Environment-Energy-Economy, Solar Partner dell’azienda.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato attivamente allo sviluppo di questa comunità energetica, utile per la società e per l’ambiente - ha dichiarato Valerio Natalizia, amministratore delegato di Sma Italia - Investire nelle fonti pulite, in particolare nel fotovoltaico, è una delle strade per reagire al caro energia che interessa il nostro Paese, riducendo i prelievi dalla rete da parte dei cittadini. Auspichiamo per il futuro che questo modello di autoproduzione energetica si diffonda maggiormente in Italia, augurandoci che la collocazione in un contesto scolastico sia il simbolo di una nuova generazione che cresce sensibile a queste tematiche”.

Il Comune di San Nicola da Crissa, coadiuvato dall’inizio e in ogni fase del progetto da 3E Environment-Energy-Economy, ha promosso la comunità energetica, mettendo a disposizione della stessa il tetto della scuola per l’installazione di un impianto fotovoltaico. La comunità energetica, costituita il 19 gennaio 2022, ha attualmente circa 20 membri, ma Giuseppe Condello, che è presidente della comunità e sindaco della località, punta ad espanderne il numero nelle prossime settimane. L’acquisto dell’impianto da parte della comunità energetica è stato interamente finanziato dalla Bcc della Calabria Ulteriore - gruppo Bcc Iccrea, con l’erogazione di un mutuo di durata quindicennale.

L’impianto fotovoltaico inaugurato oggi, ultimato all’inizio di novembre e allacciato alla rete elettrica il 28 dicembre, è ora in pieno esercizio. Con una potenza di 66,8 kWp, l’impianto alimenterà le utenze della scuola e condividerà la restante energia immessa in rete con i membri della comunità. Questo si tradurrà nel risparmio di 250 euro annui per ciascun membro della comunità energetica ed eviterà l’emissione di 32 tonnellate di CO2 all’anno, ovvero il quantitativo di emissioni che assorbirebbero 157 alberi. A questo primo impianto fotovoltaico ne seguiranno altri 5 su altrettanti edifici comunali e alla fine di questo processo la comunità energetica avrà circa 85 membri e potrà contare su una potenza complessiva di 180 kW .

“Da 15 anni realizziamo 'chiavi in mano' impianti fotovoltaici di media taglia per piccole e medie imprese - ha dichiarato Illuminato Bonsignore, amministratore unico di 3E Environment-Energy-Economy - ed ora l’esclusivo know-how acquisito nello sviluppo integrale delle prime due comunità energetiche rinnovabili e solidali d’Italia, Napoli Est e San Nicola da Crissa, ci motiva a continuare in questa attività, che ci coinvolge, oltre che per i benefici per l’ambiente, soprattutto per gli aspetti di solidarietà sociale. Grande merito va al sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, che con lungimiranza, entusiasmo e piena convinzione, ha immediatamente sposato la nostra proposta, coinvolgendo i propri concittadini e procurandosi il supporto finanziario per lo sviluppo dell’impresa".