Calabria, Majorino a Callipo: "Non sono superficiale, ma accetto invito"

“Non credo di essere una persona superficiale, ma di aver fatto un'uscita infelice". Così il candidato presidente di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, replica all'Adnkronos a all’imprenditore calabrese del tonno Pippo Callipo, che commentando la sua dichiarazione (a cui sono già seguite scuse) "la Regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità", lo ha invitato a visitare le aziende Callipo.

"Comunque accetto con grande piacere l'invito di Callipo, che contatterò. Sarà certamente un'occasione per me molto bella e utile", fa sapere Majorino, dicendosi "ovviamente d'accordo" con l'imprenditore "sul fatto che tanti calabresi il nord lo hanno costruito e lo costruiscono ogni giorno. Cosa peraltro che non ho mai minimamente messo in discussione. Sarebbe solo folle pensare il contrario”.