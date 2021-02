Calci, schiaffi e minacce ad anziani: orrore in casa riposo Palermo

Orrore in una casa di riposo dove gli anziani venivano minacciati e picchiati. Per questo motivo i finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone alle quali la Procura della Repubblica ha contestato i reati di maltrattamento, lesioni personali, nonché di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.