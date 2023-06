Calcio, Donnarumma: "Mie parole su Nazionale sono state strumentalizzate"

Il portiere del Paris Saint-Germain nell'immediata vigilia di Olanda-Italia: "Sono orgoglioso di far parte del futuro"

"Qualcuno ha voluto strumentalizzare le mie parole. Il mio discorso era quello di ritrovare spensieratezza, di ritrovare divertimento nel giocare la palla, soprattutto nel secondo tempo, e non di essere qua, o di allenamenti, e così via". Lo dice il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma al microfono di Sky Sport nell'immediata vigilia di Olanda-Italia, match valido per il terzo e quarto posto della Nations League.

"L’hanno capito tutti, purtroppo tranne uno -aggiunge Donnarumma. Questo ci ha dato molto fastidio, ma ci siano fatti su una risata. Il mister è intelligente, abbiamo uno staff intelligente, quindi, continuiamo a lavorare, non ci facciamo destabilizzare da niente, continuiamo a lavorare duro, a dare tutto per questa maglia e i risultati arriveranno".

"Sono orgoglioso di far parte del futuro. L’importante è far capire ai giovani l’importanza di stare qui, d’indossare questa maglia anche se loro lo sanno già. Abbiamo giovani forti, bisogna stare sereni, continuare a lavorare, che i risultati arriveranno sicuramente", ha aggiunto.