Calcio e covid, capienza stadi 100% da 1 aprile

Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi di calcio italiani, con un incremento quindi rispetto alla capienza finora ferma al 75%. E' una delle decisione emerse nel corso della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sulle riaperture, con una roadmap attesa oggi in Cdm. All'aperto, più in generale, decadono dal primo aprile le capienze limitate del pubblico.

"Abbiamo visto che tutte le volte che ci sono assembramenti il virus riprende a circolare. Questo è un dato di fatto. Quindi le decisioni che prevedono riaperture al 100% del pubblico", come quella per gli stadi di calcio, "non sono semplici" e "serve ancora prudenza. Se si fanno le cose con equilibrio si corrono meno rischi", sottolinea all'Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all'Università Sapienza di Roma, commentando la possibilità che si ritorni alla capienza degli stadi 100%.