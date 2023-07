Calcio: il Lecce si separa da Baroni

Cambio di programma in casa Lecce. Il club pugliese e Marco Baroni sono vicini alla separazione. Questa mattina l'allenatore e la società si sono incontrati per decidere quale sarà il futuro ed il destino della squadra e del tecnico. L'incontro tra Baroni e Pantaleo Corvino si è concluso con un nulla di fatto: non ci sono più i presupposti per proseguire insieme dopo la salvezza ottenuta nell'ultima stagione.

Baroni è ai saluti: ha rifiutato l’offerta del Lecce per il rinnovo annuale. La società pugliese non ha ceduto alle richieste dell'allenatore, deciso a firmare solamente in caso di un biennale con ingaggio aumentato. Per questo motivo le parti si separeranno. Manca solo il comunicato ufficiale, ma oramai la faccenda è definita.

Per Baroni all'orizzonte c'è una nuova avventura. Rifiutata la proposta del Lecce, il tecnico può ora accorciare i tempi per firmare con l'Hellas Verona, sulle sue tracce già da diversi giorni.

Fantacalcio.it per Adnkronos