"Italia-Svizzera si gioca regolarmente allo stadio Olimpico di Roma". Lo spiega all'Adnkronos una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, dopo il sopralluogo che si è svolto questa mattina con i funzionari della Figc si è deciso che la sfida valida per le qualificazioni mondiali di Qatar 2022. Lunedì è prevista l'apertura della biglietteria per l'acquisto dei tagliandi per la sfida allo stadio Olimpico.