Calcio, Napoli batte Bologna 3-1

Roma, 7 mar. (Adnkronos)

Il Napoli batte il Bologna 3-1 nel posticipo domenicale e continua a sperare di agganciare un posto in Champions. Per i partenopei doppietta di Insigne (8' e 76') e gol di Osimhen al 65'. Per i rossoblu' rete di Soriano al 73'.