Calcio: Serie A, novità Laurientè, Osimhen, Beto e Lucumì

Sassuolo, operato Laurientè

Tegola in casa neroverde, infatti Laurientè ha terminato con anticipo il suo campionato. L'attaccante oggi è stato sottoposto a un intervento di artroscopia al ginocchio destro per una regolarizzazione meniscale laterale programmata da tempo. Come comunicato dal club, il calciatore sarà a disposizione a partire dall’inizio del ritiro estivo della prossima stagione.

Napoli, allarme Osimhen

Il Napoli è sceso oggi in campo per preparare il big match di domenica in campionato contro l'Inter. Mister Spalletti ha dovuto rinunciare a Victor Osimhen nella seduta odierna a causa di un attacco febbrile. L'attaccante nigeriano rimane in dubbio, ma ci sono possibilità che recuperi per tempo così da scendere in campo contro i nerazzurri nella prossima giornata di Serie A.

Udinese, riecco Beto

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l'Udinese è tornata al lavoro. La buona notizia è stata il rientro in gruppo di Beto, pronto a riprendersi l'Udinese e a guidare l'attacco già dalla prossima sfida di campionato contro la Lazio alla Dacia Arena.

Bologna, due rientri per Thiago Motta

Il Bologna è tornato ad allenarsi dopo il pareggio a reti bianche dell'ultimo turno di Serie A contro la Roma. Può sorridere Thiago Motta in vista del prossimo match di sabato contro la Cremonese, visto che Lucumì e Sansone sono stati riaggregati al gruppo. Quest'ultimo ha superato i propri problemi fisici, mentre il difensore colombiano è tornato in Italia dopo esser stato in Colombia per la nascita del figlio.

Fantacalcio.it per Adnkronos