"Italia andrà ai Mondiali", gli azzurri dell'82 non hanno dubbi

L'Italia andrà ai Mondiali, parola degli azzurri dell'82. I campioni del mondo mostrano fiducia nella Nazionale del ct Roberto Mancini, costretta a cercare la qualificazione ai Mondiali nei playoff di marzo dopo il deludente 0-0 in Irlanda del Nord. "Squadra finita e Mancini ha esaurito il ciclo? Macché, ho una fiducia assoluta in Roberto, farà bene nel prossimo futuro", dice Marco Tardelli. "Ho solo visto una squadra con tanti assenti e con qualche problema, con l'Irlanda del Nord poteva vincere e non c'è riuscita. Ho molta fiducia in questa squadra, e d'altronde conosco bene queste vicende: dopo un grande evento vinto c'è un calo, ma non è assolutamente al capolinea. E assolutamente fiducia in Mancini, è lui che l'ha inventata. Credo che l'unico grande errore sia stato il pareggio con Bulgaria, ma ha sempre fatte grandi partite", aggiunge.

"Siamo agli spareggi? Vuol dire che passeremo gli spareggi e andremo al Mondiale. Sono ottimista", afferma Antonio Cabrini. "Non facciamo i soliti italiani e manteniamo la fiducia in Mancini -è il suo invito-. La squadra non è la stessa che abbiamo visto quest'estate, mancano tre-quattro elementi importanti. E poi novembre è un periodo strano per le Nazionali: si sono fatte poche partite, siamo a inizio di stagione, c'è un modo differente di giocare, non sei al massimo della condizione e hai la testa al campionato".

"Ieri sera è stata una brutta partita, abbiamo rischiato di perdere contro una squadra come l'Irlanda del Nord composta da giocatori che militano in categorie inferiori: può succedere di rilassarsi. L'Europeo vinto ha portato a disputare queste gare in modo non corretto, siamo forti ma bisogna sempre lottare", osserva Pietro Vierchowod.

"Per la prima partita dei playoff non c'è problema, affronteremo a Roma una squadra non fortissima, il problema è dopo chi trovi: dobbiamo ritrovare la mentalità giusta -prosegue l'ex difensore-. A giugno eravamo affamati di vittorie, adesso abbiamo la pancia piena e abbiamo perso la concentrazione, prima erano consapevoli di dover affrontare tutte le squadre con lo stesso atteggiamento".