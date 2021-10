Calcio, Totti: "Ai miei tempi era passione, ora è solo business"

La bandiera della Roma al Guardian: "Io ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto verso i tifosi"

"Il calcio ai miei tempi era fatto di passione, ora è solo business”. Così la bandiera della Roma Francesco Totti nel corso di un'intervista al 'Guardian'. "Stare seduto qui a pensare ai rimpianti, avrei potuto fare questo, avrei potuto fare quello, non è da me - aggiunge l'ex capitano giallorosso -. Ho fatto il massimo che ho potuto e ho preso tutto quello che c’era da prendere. Io ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto verso i tifosi".

Totti spiega poi che "non vorresti mai fermarti. Onestamente non l’ho presa bene all’inizio, ma lentamente ho ragionato che forse, in fondo, era la cosa giusta".

"L’obiettivo principale di ora è di cercare giovani promesse -aggiunge Totti sul suo lavoro di talent scout -. Di certo con determinazione e sacrificio si raggiungono tutti gli obiettivi. Ma per essere un talento devi necessariamente averlo dentro di te".