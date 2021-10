Calcio: Wenger (Fifa), 'segnalazione automatica fuorigioco possibile da Qatar 2022'

Segnalazione automatica del fuorigioco a partire dal mondiale in Qatar del 2022. E' quanto anticipa Arsène Wenger, l'ex tecnico dell'Arsenal oggi responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per la Fifa durante un incontro tenutosi a Parigi.

"Ci sono buone possibilità che il fuorigioco venga automatizzato nel 2022 -ha spiegato Wenger il quale però non dà ulteriori chiarimenti in merito-. Sono tenuto al segreto, ma sarà il prossimo dei grandi progressi dell'arbitraggio".

Il progetto di un check automatico sull'offside era in cantiere già da tempo, nell'estate del 2020 la Fifa ha infatti reso noto che stava pensando di sviluppare una "tecnologia semiautomatica per segnalare il fuorigioco", per fornire la Var di informazioni aggiuntive che facilitino la decisione dell'arbitro.