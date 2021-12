Calcio.com si rinnova: nel nuovo "data hub" di Planet Entertainment tutti i contenuti per i football fanatics

Una nuova veste grafica per il database super completo dedicato al calcio, on air fino al 28 dicembre con la “station domination” nella stazione milanese di Cadorna

Roma, 13 dicembre 2021 - Analisi, statistiche, dati e approfondimenti sullo sport più seguito del mondo. Calcio.com, l'innovativo "data hub" per football fanatics, è online con un nuovo look e con contenuti ancora più ricchi.

Il progetto di Planet Entertainment, realtà del gruppo SKS365 dedicata ai servizi a valore aggiunto, ha scelto Milano come palco per il suo debutto ufficiale. Dal 12 al 28 dicembre, le linee M1 e M2 della stazione della metropolitana Cadorna, nel cuore del capoluogo lombardo, saranno interamente brandizzate Calcio.com. Una “station domination” – dalle scale, ai tornelli, a tutti gli impianti pubblicitari - realizzata in collaborazione con IGPDecaux, azienda leader in Italia per la comunicazione esterna, per presentare ai passeggeri e ai cittadini milanesi il nuovo brand infotainment di Planet Entertainment.

Calcio.com riparte così con una brand identity completamente nuova ma soprattutto tanti numeri in più. Su Calcio.com è possibile soddisfare tutte le curiosità su squadre, campionati e giocatori: dal bilancio dei confronti diretti tra due club, allo storico delle rose e dei risultati, passando per le operazioni di mercato stagione per stagione e le statistiche su ogni calciatore. Tutti i numeri del calcio raccolti in un prezioso archivio storico che contiene classifiche, calendari e rose delle stagioni passate di oltre 100 competizioni nazionali e internazionali.

“Con Calcio.com inauguriamo una nuova entusiasmante sfida per il gruppo. Un progetto in cui ci identifichiamo profondamente, in quanto realtà che offre entertainment e si propone di essere un valore aggiunto nell'esperienza di intrattenimento sportivo per tutti gli appassionati,” ha dichiarato Anniina Rantala, Direttore Marketing SKS365.

“Calcio.com rappresenta uno strumento che ci permette di avvicinarci ai fan del calcio e di ingaggiare un’audience più giovane e digitalizzata. Saremo in grado di trasmettere la passione per lo sport più bello del mondo con contenuti interessanti e preziosi insight di tantissime competizioni. Rimaniamo così connessi con il mondo dello sport, che è quello in cui operiamo da sempre, con uno strumento di engagement innovativo in grado di diversificare il nostro business e di parlare alle nuove generazioni”.

Il progetto ambizioso di Planet Entertainment è di trasformare Calcio.com in un almanacco multimediale del gioco più bello al mondo accessibile a tutti attraverso un'offerta editoriale 100% infotainment, dove ai dati e agli approfondimenti si affiancano video e podcast prodotti da un team specializzato e attento a tutte le nuove tendenze.

ll nuovo sito web di Calcio.com è raggiungibile al seguente link: https://www.calcio.com/