Calciomercato, Haaland da Borussia Dortmund al Manchester City

Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City: affare fatto. Il citizens ufficializzano l'accordo per l'acquisto del 21enne centravanti norvegese. "Il Manchester City può confermare di aver raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland al Club il 1 luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto alla finalizzazione dell'intesa tra il club e il calciatore", scrive il Manchester City su Twitter. Per il cartellino dell'attaccante, il City sborserà 75 milioni di euro previsti dalla clausola inserita nel contratto tra il calciatore e il Borussia Dortmund.

"Non posso parlare. Borussia Dortmund e Manchester City mi hanno detto che non posso dire nulla finché l'affare non è totalmente fatto", le parole di Pep Guardiola, manager dei citizens.