Calciomercato Juve, Allegri e l'Arabia Saudita: voci non si fermano

Massimiliano Allegri e l’Arabia Saudita. L’allenatore della Juventus torna al centro delle voci – straniere – di calciomercato e viene di nuovo accostato al ricchissimo campionato saudita. Allegri, che è sotto contratto con la Juventus fino al 2025, sarebbe nell’orbita dell’Al Hilal, uno dei club più ricchi d’Arabia. La voce rimbalza in particolare su Twitter, dove il profilo Sport360Saudi, che si presenta come una testata, ipotizza una fumata bianca in tempi brevi per il passaggio dell’allenatore all’Al Hilal. Al momento, solo rumors e suggestioni mentre la Juve continua a lavorare per la prossima stagione. Il club bianconero, che attende l’arrivo di Cristiano Giuntoli come dirigente, si muove per sul mercato e sta per perfezionare l’acquisto di Tim Weah dal Lille, dopo aver preso a titolo definitivo Arek Milik dal Marsiglia.