Il futuro di Victor Osimhen rischia di non essere più azzurro: appare sempre più lontano infatti il rinnovo del contratto con il Napoli, mentre Psg e Chelsea sono in agguato. Mentre il Liverpool sonda la Juve per Chiesa, il Tottenham mette gli occhi su Bremer. Dall'Arabia Saudita, intanto, nuovo 'assalto' ad Allegri.