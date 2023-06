Calciomercato, ultime news su Danso, Thuram e Rabiot

Il 24enne difensore austriaco potrebbe essere il possibile sostituto in caso di partenza di Kim. Nel caso l'Inter cedesse Brozovic è pronta a chiudere per Frattesi

Calciomercato, ultime news. La prima richiesta del nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia è Kevin Danso del Lens. Il 24enne difensore austriaco potrebbe essere il possibile sostituto in caso di partenza di Kim, con il Bayern Monaco pronto a pagare la clausola rescissoria per prendere il coreano. In attacco, in caso di partenza di Victor Osimhen, piace Jonathan David del Lille, attaccante canadese di 23 anni.

Brozovic

L'Al-Nassr continua a insistere per arrivare a Marcelo Brozovic. Dopo una prima offerta da 15 milioni di euro, con l’Inter che però ne chiede 25, il club della Saudi League ha aumentato verbalmente, secondo quanto riporta Sky Sport, a 18 milioni la proposta per il cartellino del centrocampista croato. Una cifra che però non accontenta ancora l’Inter, che chiede un ulteriore sforzo per arrivare alla fumata bianca.

Su Brozovic ci sta provando anche il Barcellona che ancora però non ha presentato offerte ufficiali ma è pronto a mettere sul piatto la stessa cifra dell’Al-Nassr, 18 milioni, mentre per il giocatore ha pronto un triennale da 7 milioni di euro a salire. Proposta d’ingaggio decisamente più bassa rispetto a quella prospettata dagli arabi all’entourage di Brozovic.

Frattesi

Nel caso l'Inter cedesse Brozovic è pronta a chiudere per Davide Frattesi. Lo scorso 13 giugno i nerazzurri avevano incontrato il Sassuolo per parlare del centrocampista della Nazionale italiana. La cena, alla quale erano presenti i rappresentanti di entrambi i club, aveva avuto un esito positivo: il rapporto tra le parti è ottimo e il calciatore aveva dato il suo ok di massima al trasferimento a Milano. Per affondare definitivamente, però, il club di Zhang ha bisogno di una cessione e il probabile addio di Brozovic potrebbe dare il via libera, permettendo così ai nerazzurri di superare la concorrenza di Juventus e Roma.

Thuram

Offerta economica importante e centralità nel progetto di Stefano Pioli. Così il Milan sta provando a convincere Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. I rossoneri confidano in una risposta positiva da parte del 25enne attaccante francese nonostante la forte concorrenza del Paris Saint Germain.