Calderone sulle misure di contrasto per ridurre gli incidenti mortali sul lavoro

Nei primi sette mesi del 2025, secondo l’INAIL, in Italia si sono registrate 432 denunce per infortunio mortale, tre in meno rispetto all’anno passato, ma in aumento sia rispetto al 2023 (+4) che al 2022 (+21). A partire da questi numeri, la Sen. Paita (IV) ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali per chiedere quali misure intenda attuare al fine di ridurre il numero dei morti sul lavoro, quali misure preveda per favorire la formazione continua e i controlli in tema di sicurezza sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, inoltre se è in programma il potenziamento degli organici degli enti preposti ai controlli sulla sicurezza e la prevenzione, stante la cronica carenza di personale dell’Ispettorato del lavoro. Il Ministro Marina Elvira Calderone ha risposto in Aula ricordando che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro è da sempre al centro dell’azione del Governo e ha sottolineato che il numero di infortuni e morti cresce anche perché l’occupazione ha raggiunto i massimi livelli dal 2022 ad oggi. Il Ministro del Lavoro ha quindi dichiarato che sono stati introdotti diversi strumenti, tra i quali l’aumento della dotazione dei bandi Imprese Sicure Innovative (ISI), oltre all’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 destinato ad innovare l’organizzazione didattica della formazione obbligatoria. Inoltre, Marina Calderone ha citato l’aumento del numero degli ispettori del lavoro anche per il 2025 grazie a una campagna assunzioni di mille unità a cui si aggiungono 514 ispettori INPS e INAIL. Infine, il Ministro ha dichiarato che presto sarà presentato un apposito decreto-legge con nuovi interventi in materia di sicurezza.

Il testo dell’interrogazione

La risposta del Ministro