Caldo africano sull'Italia, previsioni meteo fino a venerdì

Caldo africano sull'Italia con temperature da record nel giorno del solstizio d'estate. L’anticiclone Scipione invaderà, dall’Algeria, il nostro Paese per altri 3 giorni. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma dunque il dominio dell’anticiclone Scipione fino a venerdì su gran parte dell’Italia, anche se domani arriveranno dei temporali al Nord.

Nel dettaglio, la figura dominante delle prossime ore sarà l’anticiclone africano che si è espanso dall’Algeria fino alle Alpi; oltre le Alpi si sono invece registrati temporali molto intensi, dapprima in Francia e poi negli ultimi giorni anche in Germania. In Italia il solstizio d’estate sarà umido, ma senza piogge, ci sarà tanta afa, ma con valori massimi da record: Oristano, 39°C; Bolzano, Carbonia e Forlì 38; Ferrara, Firenze, Modena, Nuoro, Pistoia, Prato, Ravenna, Sassari e Terni 37; Agrigento, Foggia, Roma, Rovigo, Siena e Taranto 36.

Come detto, invece, giovedì potrebbero arrivare dei temporali, al momento previsti in serata sulle regioni di Nord-ovest e sulle Alpi: è un primo segnale del cedimento dell’anticiclone Scipione, alta pressione che entro il weekend si sarà ritirata verso il luogo di origine. Soffriremo dunque il caldo afoso per altre 72 ore poi da sabato le temperature torneranno più gradevoli. Certo è che vivremo proprio una tipica canicola africana, si prevedono picchi di 39°C anche lungo le coste pugliesi; le giornate saranno lunghissime e le 15 ore di ‘luce calda’ mineranno la nostra pazienza.

Oggi, mercoledì 21 giugno - Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso. Al centro: sole e caldo in ulteriore aumento, 40°C in Sardegna. Al sud: soleggiato e molto caldo, specie in Sicilia.

Domani, giovedì 22 giugno - Al nord: sole e caldo intenso, anche afoso; temporali sulle Alpi dalla sera. Al centro: sole e caldo opprimente oltre i 40°C. Al sud: sole e caldo opprimente oltre i 40°C.

Venerdì 23 giugno - Al nord: sole e caldo, ma instabile con qualche forte temporale al Nord-est. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: sole e caldo opprimente.

Tendenza: weekend in prevalenza soleggiato, ma con calo termico: massime che tornano dagli anomali 39-42 gradi verso 33-34°C.