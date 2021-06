Caldo africano, temperature record sull'Italia: il meteo della settimana

Con il solstizio d'estate è iniziata la prima vera ondata di caldo africano sull'Italia. Le temperature che verranno raggiunte nei prossimi giorni in molte città batteranno i record addirittura della famigerata estate del 2003. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la presenza dell'anticiclone sub-tropicale si farà via via più forte e potente. La conseguenza diretta sarà l'aumento sensibile delle temperature. I valori massimi su gran parte delle città del Sud e su alcune del Centro e rispetto allo stesso periodo di giugno 2003, saranno superiori di circa 8-11°C. Per fare qualche esempio Foggia raggiungerà 44°C, Catanzaro 41°C, Siracusa addirittura 45°C, Fermo e Ascoli Piceno potranno raggiungere picchi di 40°C, 37-38°C a Perugia e a Campobasso. Gran caldo anche sul resto d'Italia, in Toscana (37-38°C a Firenze), a Roma (35°C), Bologna e Ferrara (36°C), oltre i 34°C su tante città del Veneto, dell'Abruzzo, della Sardegna e sulla Lombardia orientale. Questa ondata di calore africano potrebbe attenuarsi solamente nel prossimo weekend, e nemmeno su tutte le regioni.

NEL DETTAGLIO

Martedì 22. Al nord: qualche temporale su Val d’Aosta e alto Piemonte, sole e caldo altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: tanto sole e caldo intenso.

Mercoledì 23. Al nord: temporali su Val d’Aosta, Piemonte, Alpi lombarde e Trentino Alto Adige. Al centro: in prevalenza stabile. Al sud: gran caldo e sole prevalente.

Giovedì 24. Al nord: consueti temporali su Val d’Aosta e alto Piemonte, sole altrove. Al centro: più nubi sugli Appennini, isolati temporali. Al sud: molte nubi, scarse precipitazioni, gran caldo.

Venerdì 25 con più temporali sulle Alpi, weekend al sole e al caldo.