Caldo, arriva la tregua al Nord: da domani bollino verde in 8 città

La morsa del caldo che da settimane non dà tregua si allenterà tra domani e giovedì, almeno al Nord Italia, dove secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute l'allerta temperature 'hot' sarà pari zero (bollino verde) in diverse città: 8 domani (Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona), 7 giovedì (Bologna, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona).

Se oggi le città da bollino rosso - livello massimo di allerta - sono 13 (Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo), con Bari bollino arancione, nella giornata di domani scenderanno a 11 (Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma) e giovedì a 9 (Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma), con nessun bollino arancione.