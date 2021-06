Caldo con le ore contate, previsioni weekend 4-6 giugno

Ultime ore di caldo estivo a tratti pure afoso, da domenica una perturbazione temporalesca riuscirà a indebolire l'anticiclone africano presente sull'Italia. Il suo passaggio però non sarà indolore, infatti lascerà dietro di sé una falla che inserirà l'Italia in una circolazione spiccatamente instabile dove i temporali saranno all'ordine del giorno. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un sabato più temporalesco su Alpi, Prealpi e localmente anche sulle pianure occidentali del Nord, da domenica tuoni, fulmini e anche grandinate interesseranno gran parte delle regioni settentrionali e centrali. Sarà l'inizio di un periodo alquanto movimentato, infatti anche nella prossima settimana focolai temporaleschi potranno scoppiare su molte regioni italiane sia del Nord e sia del Centro-Sud, specie nelle ore pomeridiane. Sardegna e Sicilia invece saranno escluse dai fenomeni. In questo contesto le temperature subiranno una fisiologica diminuzione in presenza di maltempo o cielo coperto e un deciso aumento invece in presenza di sole.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 4. Al nord: soleggiato e caldo, ma con temporali sulle Alpi. Al centro: sole e caldo. Al sud: bel tempo e clima caldo.

Sabato 5. Al nord: consueti temporali sulle Alpi, asciutto e spesso soleggiato altrove. Al centro: piogge deboli sul Lazio, nubi e sole altrove. Al sud: spesso molto nuvoloso.

Domenica 6. Al nord: peggiora con temporali via via più diffusi. Al centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni. Al sud: subito instabile in Campania, poi anche in Basilicata, sole altrove.

Da lunedì frequenti temporali su molte regioni.