Caldo da weekend 20-21 febbraio, 10 giorni di primavera: ecco dove

(Adnkronos)

Temperature su nel weekend, caldo per 10 giorni. Nel corso del fine settimana e nei giorni successivi l'anticiclone di matrice sub-tropicale si rinforzerà ulteriormente conquistando tutta l'Italia. La sua presenza sempre più stabile avrà due principali effetti; il primo, un exploit delle temperature con punte di 20°C su molte regioni, il secondo la formazione di nebbie, localmente fitte, sulla Pianura Padana. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che per almeno altri 10 giorni l'Italia sarà protetta da questo mastodontico anticiclone africano.

Giorno dopo giorno le temperature saliranno gradualmente fino a toccare punte di 20°C soprattutto su Sardegna e Sicilia, ma 17-19°C si potranno raggiungere anche in Toscana, nel Lazio, in Puglia, in Campania e in Calabria. Discorso diverso invece per il Nord dove la presenza anticiclonica favorirà invece la formazione di nebbie o nubi basse per gran parte del giorno sulle zone pianeggianti. La mancanza di sole impedirà alle temperature si salire, fermando i termometri a 12-13°C salvo qualche punta di 15°C in Emilia. Con la nebbia o la presenza di cielo coperto peggiorerà la qualità dell'aria che diventerà scadente e molto inquinata soprattutto al mattino e alla sera nelle grandi città come ad esempio Milano, Roma e Napoli.

Le previsioni

Venerdì 19. Al nord: cielo spesso coperto, pioviggine in Liguria. Al centro: più nubi su Toscana e Umbria, poco nuvoloso altrove. Al sud: bel tempo prevalente.

Sabato 20. Al nord: cielo coperto, piogge deboli su savonese, cuneese e alessandrino. Al centro: cielo spesso coperto su Toscana, Umbria e coste adriatiche. Al sud: sole prevalente.

Domenica 21. Al nord: nubi basse o locali nebbie in pianura, più sole sui monti. Al centro: molte nubi sulle coste adriatiche, soleggiato altrove. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso.

Da lunedì 22 l’anticiclone diventerà via via più forte.