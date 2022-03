Caldo fino al weekend, poi di nuovo freddo e maltempo: le previsioni

Variazioni repentine nei prossimi giorni nel Meteo italiano: passeremo dai +22°C di Bolzano ai -8°C a 1500 metri in Calabria, dalla sabbia del deserto al freddo polare di inizio Primavera. Tanti ingredienti sul fuoco per questa settimana turbolenta; nel frattempo i fatti parlano di una Spagna, di una Francia e di un’Algeria con cieli rossi pieni di Polvere Sahariana, di un’Ucraina con temperature ancora invernali fino a -10°C al mattino. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, unisce tutti questi ingredienti in una ricetta un po’ troppo asciutta: mancherà l’acqua. Infatti da tutte le proiezioni e da tutti questi spostamenti di masse d’aria, nordafricana, polare etc., l’unica sgradevole certezza è che mancheranno ancora le piogge significative sull’assetato nord-ovest italiano. La configurazione di blocco anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale continuerà con un dato eccezionale: 1050 hPa di pressione a Copenaghen!! Ne riparleremo, intanto ci spaventa questo numero altissimo, che potrebbe insistere per una settimana sul nord Europa…

Tornando a Sud, sul nostro Paese, le due masse d’aria che si fronteggiano a distanza provocheranno delle piogge anche intense tra venerdì e sabato: al momento lo scontro è previsto in Sardegna ed al Sud, associato anche ad un sensibile crollo delle temperature proprio per il giorno dell’Equinozio di Primavera. Falsa e fredda partenza della nuova stagione, dopo che anche l’Inverno è stato un grande bluff meteo con poco freddo e tanta siccità.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 16. Al nord: cielo spesso coperto, localmente nebbioso al Nordest. Al centro: nuvoloso in Toscana e Sardegna, velato altrove. Al sud: nubi sparse in Sicilia, soleggiato altrove.

Giovedì 17. Al nord: cielo coperto. Al centro: cielo via via coperto ovunque. Al sud: poco sole.

Venerdì 18. Al nord: cielo in gran parte coperto. Al centro: cielo coperto, qualche pioggia in Abruzzo e Sardegna. Al sud: peggiora dal pomeriggio.